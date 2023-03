Guerra in Ucraina | Conte | “No all’escalation che ci porta alla distruzione Coinvolgere tutti i player internazionali | anche la Cina”

(Di sabato 25 marzo 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha risposto alle domande dei cronisti appena giunto in Basilicata per l’assemblea regionale del movimento. Sul conflitto inha ribadito la necessità di un percorso deciso verso la pace: “Non riteniamo che la soluzione che sia continuare con l’escalation, il rischio è che deflagri un conflitto mondiale che porterebbetotale. Il coraggio sta nell’investire in un percorso negoziale, bisognalava coinvolta. Non significa che il piano dellavada bene, ma è una prima premessa per coinvolgerla” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - BelpietroTweet : L’arrivo in Ucraina dei famigerati proiettili scatena i giornalisti con l’elmetto. Per Fubini «non c’è certezza» ch… - Giorgiolaporta : 7600 militari italiani ammalati di #cancro, dei quali 400 morti a causa dell'#URANIOImpoverito e oggi siamo dalla s… - 8x1000Valdese : RT @nev_it: Rivedi su @RaiPlay la puntata integrale di @Protestantesimo sulla guerra tra #Russia e #Ucraina @Mode_Valdese @Riforma_it @Vald… - annapiavuelleiv : RT @PoliticaPerJedi: La guerra in Ucraina è uno specchio in cui si riflettono l'ipocrisia e la malafede di chi considera la libertà e la de… -

Nuovi guai per chi non si pone sulla linea dettata dal Cremlino sullain. La polizia russa ha inserito un ex autore di discorsi per il presidente Vladimir Putin in una lista di ricercati per sospetti crimini. Abbas Gallyamov - riferisce il Guardian - ha ...Dopo la visita di Xi Jinping da Vladimir Putin a Mosca, la diplomazia europea si muove verso Pechino nel tentativo di ottenere dei progressi che portino alla fine dellain. I prossimi giorni saranno intensi per il presidente cinese Xi: in Cina uno dopo l'altro si recheranno prima Pedro Sanchez il 30 e 31 marzo, poi Emmanuel Macron a inizio aprile, e la ...Si potrebbero aggiungere anche altri fattori cruciali e in grado di influenzare - in positivo o in negativo: la situazione internazionale, con l'evolversi dellaine gli effetti del ...

Guerra Ucraina Russia, news. Media: Mosca ridimensiona piani per offensiva primavera. LIVE Sky Tg24

Il ministro degli esteri neozelandese Nanaia Mahuta ha espresso preoccupazione con la Cina per l'eventale fornitura di armi per sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina (Wellington, 25 ...Pechino difende la sua posizione sulla guerra in Ucraina, dopo l'incontro di Mosca tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin, accusando gli Stati Uniti di "ostacolare" gli sforzi per i ...