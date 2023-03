Guerra in Ucraina, contatto Erdogan-Putin: il presidente turco chiede colloqui con Kiev il prima possibile (Di sabato 25 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 395 del conflitto. La Turchia spinge per trovare una soluzione ai dissidi tra Kiev e Mosca, allo scopo di portare i due Paesi al colloquio il prima possibile. Questo uno dei contenuti della telefonata tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Vladimir ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dallain, dove si è giunti al giorno 395 del conflitto. La Turchia spinge per trovare una soluzione ai dissidi trae Mosca, allo scopo di portare i due Paesi al colloquio il. Questo uno dei contenuti della telefonata tra ilRecep Tayyipe Vladimir ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Travaglio: “Noi stiamo tenendo artificialmente in piedi un paese FALLITO e in più gli mandiamo armi contribuendo al… - Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - BelpietroTweet : L’arrivo in Ucraina dei famigerati proiettili scatena i giornalisti con l’elmetto. Per Fubini «non c’è certezza» ch… - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: #Bombe sugli aiuti umanitari, i #russi distruggono #Kherson #25marzo - maslarussa : Venerdì 24 marzo 2023. 394 giorni della guerra d’aggressione da parte della federazione criminale russa all’Ucrain… -