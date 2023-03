Guarino: «Gol Juventus? Non ha senso commentare! Partita decisa da episodi» (Di sabato 25 marzo 2023) Rita Guarino ha commentato così, ai microfoni di LA7, la sconfitta dell’Inter Women contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni episodi – Queste le parole di Rita Guarino: «Gol Juventus? Di sospetto c’è poco. Non stiamo qui a commentare, non ha senso. Visto così accettiamo. Prestazione Inter? L’atteggiamento è stato corretto nell’interpretazione della gara, volevamo renderla aggressiva sin dalla loro costruzione e cercare di rimanere nella loro metà campo. In molte occasioni non abbiamo sfruttato bene gli spazi che hanno concesso, potevamo curare meglio l’ultimo passaggio o delle scelte sulla trequarti che potevano mettere in condizione di finalizzare e andare in vantaggio. Dobbiamo migliorare. Per il resto ho visto una squadra attenta a fare quanto richiesto. Poi la ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Ritaha commentato così, ai microfoni di LA7, la sconfitta dell’Inter Women contro la. Di seguito le sue dichiarazioni– Queste le parole di Rita: «Gol? Di sospetto c’è poco. Non stiamo qui a commentare, non ha. Visto così accettiamo. Prestazione Inter? L’atteggiamento è stato corretto nell’interpretazione della gara, volevamo renderla aggressiva sin dalla loro costruzione e cercare di rimanere nella loro metà campo. In molte occasioni non abbiamo sfruttato bene gli spazi che hanno concesso, potevamo curare meglio l’ultimo passaggio o delle scelte sulla trequarti che potevano mettere in condizione di finalizzare e andare in vantaggio. Dobbiamo migliorare. Per il resto ho visto una squadra attenta a fare quanto richiesto. Poi la ...

