Griglia di partenza MotoGP, GP Portogallo 2023: Marquez sarà in pole anche domenica, 2° Bagnaia (Di sabato 25 marzo 2023) Stamattina si sono disputate le qualifiche del GP del Portogallo 2023, prima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la sprint race di oggi pomeriggio (la nuova gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra lusitana, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio. Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Portogallo, firmando uno spettacolare giro conclusivo e riuscendo così a precedere di 64 millesimi il nostro Francesco Bagnaia. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Stamattina si sono disputate le qualifiche del GP del, prima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Portimao. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la sprint race di oggi pomeriggio (la nuova gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra lusitana, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio. Marcha conquistato laposition del GP del, firmando uno spettacolare giro conclusivo e riuscendo così a precedere di 64 millesimi il nostro Francesco. Il ...

Moto2 / GP Portogallo 2023: griglia di partenza (i primi 18 del Q2) POS. PILOTA MOTO TEMPO/GAP 1 Filip Salac Kalex 1:42.323 2 Aron Canet Kalex +0.058 3 Pedro Acosta Kalex +0.284 4 Celestino Vietti ... Bastianini k.o.: il prezzo dello show della Sprint Il rischio a cui i piloti della MotoGP si espongono ogni volta che abbassano la visiera per disputare una gara, però, ha subito chiesto un tributo pesante alla griglia di partenza e al prodotto MotoGP ... MotoGP, come si partirà in gara e quale griglia di partenza conta Il regolamento Le qualifiche disputate sabato mattina hanno determinato la griglia di partenza per la Sprint Race del sabato e anche per il Gran Premio (la gara della domenica). Domenica 26 marzo si scatterà dunque ...