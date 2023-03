Griezmann in gol coi capelli viola! La top 10 dei calciatori con le acconciature più folli

(Di sabato 25 marzo 2023) Un Piccolo Diavolo dalla testa fucsia, difficile che non si noti in campo. Eppure, nonostante si muova praticamente da evidenziatore sul raccordo fra centrocampo e attacco, ha seminato il panico ...

Continua AntoineIvan Perisic Neymar Rodrigo Palacio Marek Hamsik David Beckham Taribo West Ronaldo Roberto Baggio Ruud Gullit 25 marzo 2023Il girone di qualificazione verso gli Europei 2024 è iniziato alla grande per la Francia , che in casa ha schiacciato per 4 - 0 l' Olanda . Doppietta di Mbappé, ora capitano, poidie Upamecano. Protagonista però anche Mike Maignan , che ha parato un rigore a Depay. Il rossonero ha parlato così a Sky Sport : "Buona partita. Siamo riusciti a sbloccare subito il ...Il primoè arrivato già al 3' grazie a un sinistro sul primo palo disu centro dalla sinistra di Mbappé. Il raddoppio 5' dopo: su una punizione - cross dalla destra di, ...

Francia - Olanda: Griezmann porta avanti les Bleus, ecco le ... Generation Sport

Allo Stade de France, i Bleus hanno infatti annichilito la Nazionale olandese per 4-0. In rete Griezmann, Upamecano e due volte Mbappé (38 gol in 67 presenze, superato Benzema). Transalpini che si ...Dalla Real Sociedad, dove nella stagione prima aveva realizzato 16 gol in campionato, guadagnandosi il Mondiale, arriva infatti Antoine Griezmann, oggi nuovamente all’Atletico dopo la parentesi ...