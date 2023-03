Grey' s Anatomy | perché la serie non meritava questa fine e non è ancora finita

(Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il recente arrivederci di Ellen Pompeo e gli imminenti addii di Kelly McCreary e Krista Vernoff, ha davvero senso continuare il medical drama più longevo e più visto della tv? Proviamo a riflettere sul futuro di's, in streaming su Disney+. Parafrasiamo scherzando Laura Pausini ma in realtà - come abbiamo spiegato nella recensione della midseason premiere, appena arrivata su Disney+ - quello di Ellen Pompeo in'sè un arrivederci e non un addio. Tornerà nel finale (e possibilmente in futuro come guest star), e intanto rimane come voce narrante fuori campo delle vicende delSloan Memorial Hospital. Nel frattempo Krista Vernoff, showrunner dellache prese le redini a partire dal 2017, ha annunciato chestagione attualmente in ...

