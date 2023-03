Grey’s Anatomy 20 perde la sua showrunner: i dettagli (Di sabato 25 marzo 2023) Grey’s Anatomy è stata rinnovata per una ventesima stagione. Si tratta di una notizia molto gradita ai fan della longeva serie tv, ma ci saranno diversi cambiamenti nelle nuove puntate. Oltre alle modifiche all’interno del cast, che ormai rappresentano la prassi, anche la showrunner Krista Vernoff ha deciso di abbandonare il medical drama. Il suo posto verrà preso da Meg Marinis che, fino a questo momento, ha lavorato come produttrice esecutiva. Si è anche occupata della scrittura di ben 35 episodi. Essendo una persona già a conoscenza dei ritmi del titolo, non dovrebbero esserci spiacevoli conseguenze. Ovviamente, però, per farsi un’idea più approfondita della questione, bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate. In Italia, è Disney+ a occuparsi della distribuzione delle stagioni. Si tratta di un servizio in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 25 marzo 2023)è stata rinnovata per una ventesima stagione. Si tratta di una notizia molto gradita ai fan della longeva serie tv, ma ci saranno diversi cambiamenti nelle nuove puntate. Oltre alle modifiche all’interno del cast, che ormai rappresentano la prassi, anche laKrista Vernoff ha deciso di abbandonare il medical drama. Il suo posto verrà preso da Meg Marinis che, fino a questo momento, ha lavorato come produttrice esecutiva. Si è anche occupata della scrittura di ben 35 episodi. Essendo una persona già a conoscenza dei ritmi del titolo, non dovrebbero esserci spiacevoli conseguenze. Ovviamente, però, per farsi un’idea più approfondita della questione, bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate. In Italia, è Disney+ a occuparsi della distribuzione delle stagioni. Si tratta di un servizio in ...

