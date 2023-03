Grey’s Anatomy 20 ci sarà, anche senza Ellen Pompeo: ABC rinnova la serie (Di sabato 25 marzo 2023) Grey’s Anatomy 20 ci sarà: la ABC ha rinnovato la serie tv per la ventesima stagione. Inoltre, la rete ha annunciato che la produttrice esecutiva Meg Marinis prenderà le redini come showrunner a partire dal prossimo ciclo di episodi, sostituendo Krista Vernoff (al timone dello show dalla stagione 14). Il rinnovo rende Grey’s Anatomy come il medical drama in onda in prima serata più longevo nella storia della televisione. La serie tv ha debuttato su ABC nel lontano 2005 (l’anno successivo è arrivata in Italia). Nonostante gli anni inizino a farsi sentire, Grey’s Anatomy riesce ancora ad essere la serie di punta della rete americana, registrando ottimi ascolti nella serata del giovedì. Meg Marinis ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 marzo 2023)20 ci: la ABC hato latv per la ventesima stagione. Inoltre, la rete ha annunciato che la produttrice esecutiva Meg Marinis prenderà le redini come showrunner a partire dal prossimo ciclo di episodi, sostituendo Krista Vernoff (al timone dello show dalla stagione 14). Il rinnovo rendecome il medical drama in onda in prima serata più longevo nella storia della televisione. Latv ha debuttato su ABC nel lontano 2005 (l’anno successivo è arrivata in Italia). Nonostante gli anni inizino a farsi sentire,riesce ancora ad essere ladi punta della rete americana, registrando ottimi ascolti nella serata del giovedì. Meg Marinis ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WarningSign42 : Uno dei più grandi misteri dell'Universo: finirà prima Beautiful, oppure Grey's Anatomy? - deck3rst4r : Ci sono cresciuta con Grey's anatomy, vederlo ridotto così mi fa male al cuore ?? Qualcuno li fermi - alecabeyo : Non il plagio di Grey's Anatomy alla Dottoressa Gio... come si permettono - giorgiostg : RT @darveyfeels_: comunque io spero davvero che qualcuno con un po’ di cervello decida di chiudere Grey’s Anatomy e annunciare la ventesima… - giorgiostg : RT @Ferovikev: Che ridere grey's anatomy che vuole farmi credere che ucciderà addison come se non fossero andati a pregarla in ginocchio di… -

