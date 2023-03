Grave lutto ad Afragola: morti in un incidente Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino (Di sabato 25 marzo 2023) Due giovanissime vite spezzate lungo le strade di Afragola (Napoli). Hanno perso la vita Claudio De Rosa (17 anni) e Ferdinando Iaquino (22 anni). Un loro amico di 20 anni, che viaggiava con loro, è ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni. In base alle prime ricostruzioni, attorno all’una di notte, la Peugeot 207 su cui viaggiavano i tre amici ha sbandato e si è schiantata contro un muro in via San Marco, all’altezza del civico 195. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per Claudio De Rosa non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Invece Ferdinando Iaquino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è spirato poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nell’impatto. L’amico che si trovava ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 marzo 2023) Due giovanissime vite spezzate lungo le strade di(Napoli). Hanno perso la vitaDe(17 anni) e(22 anni). Un loro amico di 20 anni, che viaggiava con loro, è ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni. In base alle prime ricostruzioni, attorno all’una di notte, la Peugeot 207 su cui viaggiavano i tre amici ha sbandato e si è schiantata contro un muro in via San Marco, all’altezza del civico 195. Nonostante l’arrivo dei soccorsi perDenon c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Inveceè stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è spirato poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nell’impatto. L’amico che si trovava ...

