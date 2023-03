Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo svela i rapporti con Lulù Selassiè dopo la rottura (Di sabato 25 marzo 2023) Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip, è stato ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo. Leggi su comingsoon (Di sabato 25 marzo 2023), il nuotatore triestino tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip, è stato ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - Maffei_Antonio : RT @Virna25marzo: 'Pio e Amedeo demoliscono Fabio Fazio: “Tiene gli ospiti in comfort zone”. Poi attaccano il Grande Fratello Vip' Mi stan… - Polizia_Postala : Immagina essere Emma Marrone aprire le notifiche trovarsi taggata in una conversazione in cui si parla della sb0rra… - superjen1015 : RT @notfunnycri: questa cosa di sparta e dei gruppi (dinamica più infantile e tossica mai vista) @MurgiaNicole93 l’ha presa davvero seriame… -