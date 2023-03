Governo, Salvini: “Con Meloni più tentano di dividerci più ci uniscono. Giorgia sta facendo un gran lavoro” (Di sabato 25 marzo 2023) “Giorgia Meloni sta facendo un gran lavoro. Ci sentiamo tutti i giorni, ci confrontiamo, condividiamo idee. Più tentano di allontanarci più ci uniscono, perché il destino nel nome del Paese è assolutamente comune e la Lega è centrale ed è protagonista”. Questo quanto dichiarato da Matteo Salvini, all’inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola politica della Lega. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “staun. Ci sentiamo tutti i giorni, ci confrontiamo, condividiamo idee. Piùdi allontanarci più ci, perché il destino nel nome del Paese è assolutamente comune e la Lega è centrale ed è protagonista”. Questo quanto dichiarato da Matteo, all’inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola politica della Lega. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

