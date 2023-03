Governo: Fratoianni, 'interrogazione Avs su costi voli di Stato e delegazioni numerose' (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Da un'inchiesta dei giorni scorsi del quotidiano la Repubblica si apprende che, nei primi tre mesi dall'insediamento, l'attuale Governo è tra quelli che ha speso di più in missioni e viaggi rispetto ai suoi predecessori. E anche le delegazioni al seguito risultano essere più corpose e con il maggior numero di esterni all'amministrazione rispetto ai governi precedenti; e rispetto al precedente Governo Draghi è cresciuto anche il numero di voli di Stato compiuti dai singoli ministri". È quanto si legge in un'interrogazione parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, primo firmatario Nicola Fratoianni, rivolta al Governo Meloni. "Inoltre appare davvero incomprensibile - si legge nell'atto ispettivo - quali possano essere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Da un'inchiesta dei giorni scorsi del quotidiano la Repubblica si apprende che, nei primi tre mesi dall'insediamento, l'attualeè tra quelli che ha speso di più in missioni e viaggi rispetto ai suoi predecessori. E anche leal seguito risultano essere più corpose e con il maggior numero di esterni all'amministrazione rispetto ai governi precedenti; e rispetto al precedenteDraghi è cresciuto anche il numero didicompiuti dai singoli ministri". È quanto si legge in un'parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, primo firmatario Nicola, rivolta alMeloni. "Inoltre appare davvero incomprensibile - si legge nell'atto ispettivo - quali possano essere le ...

