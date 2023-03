Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgio_gori : Oggi a #Bergamo, all’inaugurazione del Bosco della Memoria, #PaoloFresu ci ha toccato il cuore. - giorgio_gori : Il Bosco della Memoria, un’opera viva per ricordare i nostri morti. #Bergamo 18.03.2023 - ledicoladelsud : Gori: “Bergamo e Brescia capitale unica della Cultura” - News24_it : Gori: 'Bergamo e Brescia capitale unica della Cultura' - AgCultNews : Capitale della Cultura 2023, due portali immersivi “uniranno” Bergamo e Brescia @BergamoeC @MiC_Italia… -

Una porta che unisce, per stringere quei legami che stiamo cercando di costruire attraverso il progetto della Capitale con Brescia", dichiara il sindaco di, Giorgio. Flavia Mazzarella, ...Così il sindaco di, Giorgio, a margine della conferenza stampa che ha presentato l'installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di ...Serviva un segno che raccontasse in modo tangibile ed efficace tutto questo ', ha dichiarato il Sindaco diGiorgo. La porta mette, infatti, in comunicazione in tempo realee ...

Gori: "Bergamo e Brescia capitale unica della Cultura" Adnkronos

Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a margine della conferenza stampa che ha presentato l’installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di ...Una porta che unisce, per stringere quei legami che stiamo cercando di costruire attraverso il progetto della Capitale con Brescia", dichiara il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Flavia Mazzarella, ...