Google prepara due piccole novità per Android (Di sabato 25 marzo 2023) Il team di Android si è messo al lavoro per implementare uno slider del volume più lungo e una notifica sui device Google Pixel L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 25 marzo 2023) Il team disi è messo al lavoro per implementare uno slider del volume più lungo e una notifica sui devicePixel L'articolo proviene da Tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google prepara due piccole novità per Android - chochipkook : @alessiasidec prepara i fazzoletti cara (spero che questo link vada ??) - genovasmartcity : RT @startup_italia: A portare la propria #tecnologia in ospedale ci aveva già provato Google. Ora Nuance Communications, società di #Micros… - luengo1958 : RT @startup_italia: A portare la propria #tecnologia in ospedale ci aveva già provato Google. Ora Nuance Communications, società di #Micros… - MissioneStartup : RT @startup_italia: A portare la propria #tecnologia in ospedale ci aveva già provato Google. Ora Nuance Communications, società di #Micros… -