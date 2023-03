Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2023: avanzano ai playoff Scheffler e McIlroy, eliminato Rahm (Di sabato 25 marzo 2023) In archivio anche la terza giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, l’ultima dedicata alla fase a gironi di quest’ultima edizione di uno dei tornei più amati dai fan e più spettacolari. In un torneo che inevitabilmente si presta alle sorprese ed ai colpi di scena, non è mancata qualche esclusione illustre dalla fase ad eliminazione diretta. Fa rumore in particolare l’eliminazione di Jon Rahm nel girone 2. L’iberico ha infatti trovato la seconda sconfitta su tre Match disputati, in uno scontro che ha visto Billy Horschel stravincere per 5&4 e chiudere in testa al girone, qualificandosi così per gli ottavi di finale. A differenza di Rahm, non steccano l’appuntamento Rory McIlroy e Scottie Scheffler, entrambi imbattuti nel ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) In archivio anche la terza giornata del WGC-, l’ultima dedicata alla fase a gironi di quest’ultima edizione di uno dei tornei più amati dai fan e più spettacolari. In un torneo che inevitabilmente si presta alle sorprese ed ai colpi di scena, non è mancata qualche esclusione illustre dalla fase ad eliminazione diretta. Fa rumore in particolare l’eliminazione di Jonnel girone 2. L’iberico ha infatti trovato la seconda sconfitta su tredisputati, in uno scontro che ha visto Billy Horschel stravincere per 5&4 e chiudere in testa al girone, qualificandosi così per gli ottavi di finale. A differenza di, non steccano l’appuntamento Rorye Scottie, entrambi imbattuti nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GolfAnsa : Ancora una vittoria per #ScottieScheffler e #RoryMcIlroy nel #WGCDellMatchplay. Successo anche per #JonRahm. Scheff… - CatelliRossella : Golf: WGC, per Scheffler e McIlroy nuovo successo - ANSA Golf - - OA_Sport : Golf: al WGC-Dell Technologies Match Play i big fanno il loro dovere, ma ci sono parecchie sorprese - GolfAnsa : In #Texas, il #WorldGolfChampionship è iniziato con conferme e sorprese: il numero 1 mondiale #Scheffler ha regolat… - PdrGolfClub : Ottima partenza per Rory McIlroy e Scottie Scheffler al World Golf Championship-Dell Technologies Match Play all'Au… -