Gli ultras della Salernitana: “Tifosi del Napoli, non festeggiate a Salerno lo scudetto” (Di sabato 25 marzo 2023) Gli ultras della Salernitana hanno usato i social per il messaggio anti-Napoli in vista dei festeggiamenti per lo scudetto. I Tifosi granata hanno ‘invitato’ i sostenitori del Napoli e non festeggiare nel territorio di Salerno. Di seguito il comunicato della Salernitana sui festeggiamenti dello scudetto: “Da sempre identità e tradizione, identità rappresentata dalla nostra Salernitana e dalla nostra Salernitanità. Nessuno venga ammaliato o rapito dai lustrini di altri palcoscenici calcistici vicini o lontani. In questa città e in gran parte della provincia esiste solo la Salernitana, ma non solo il giorno della gara, l’Ippocampo è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Glihanno usato i social per il messaggio anti-in vista dei festeggiamenti per lo. Igranata hanno ‘invitato’ i sostenitori dele non festeggiare nel territorio di. Di seguito il comunicatosui festeggiamenti dello: “Da sempre identità e tradizione, identità rappresentata dalla nostrae dalla nostra Salernitanità. Nessuno venga ammaliato o rapito dai lustrini di altri palcoscenici calcistici vicini o lontani. In questa città e in gran parteprovincia esiste solo la, ma non solo il giornogara, l’Ippocampo è ...

