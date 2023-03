Gli invasati green sono peggio dello smog (Di sabato 25 marzo 2023) Vivo nella terza città più inquinata al mondo e governata dal sindaco più ecologista d’Italia. Per fortuna che il sindaco di Milano, Beppe Sala del Pd, ha in testa i suoi pensieri, dopo forse solo le coppie gay, la pulizia dell’aria. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-15.mp4 Dico per fortuna perché da tre giorni Milano è la città più inquinata al mondo, dopo Teheran e Pechino, più o meno alla pari con Hanoi e Dacca, rispettivamente capitali del Vietnam e del Bangladesh, cioè Milano da questo punto di vista è a pieno titolo città del terzo mondo. Ed è un paradosso perché da circa sette anni l’ossessione del sindaco è di eliminare le macchine. Metà città è a circolazione limitata o a pagamento: via i parcheggi anche per i residenti, piste ciclabili a non finire, monopattini per tutti e altre amenità del genere. Insomma, una vera tortura per di più ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 marzo 2023) Vivo nella terza città più inquinata al mondo e governata dal sindaco più ecologista d’Italia. Per fortuna che il sindaco di Milano, Beppe Sala del Pd, ha in testa i suoi pensieri, dopo forse solo le coppie gay, la pulizia dell’aria. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-15.mp4 Dico per fortuna perché da tre giorni Milano è la città più inquinata al mondo, dopo Teheran e Pechino, più o meno alla pari con Hanoi e Dacca, rispettivamente capitali del Vietnam e del Bangladesh, cioè Milano da questo punto di vista è a pieno titolo città del terzo mondo. Ed è un paradosso perché da circa sette anni l’ossessione del sindaco è di eliminare le macchine. Metà città è a circolazione limitata o a pagamento: via i parcheggi anche per i residenti, piste ciclabili a non finire, monopattini per tutti e altre amenità del genere. Insomma, una vera tortura per di più ...

