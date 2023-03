Giugliano | blitz al campo rom | 53 auto sequestrate tra cataste di rifiuti | roghi e animali

(Di sabato 25 marzo 2023) Un tubo di plastica corre perpendicolare alla strada. In un canale scavato con qualche attrezzo di fortuna. Sotto qualche centimetro di asfalto grigio, per evitare che lepossano schiacciarlo. Porta acqua nele la sete di oltre 400 persone è saziata da quella conduttura. Un gallo bagnato lo costeggia, per beccare qualcosa insieme a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... severino_nappi : RT @Peppe91176: Blitz al campo rom di Giugliano, @severino_nappi (@LegaSalvini ): arriva risposta del Governo, ora si muova la Regione htt… - Peppe91176 : Blitz al campo rom di Giugliano, @severino_nappi (@LegaSalvini ): arriva risposta del Governo, ora si muova la Reg… -

'È arrivata immediatamente l'ennesima risposta del Governo rispetto all'insediamento abusivo di rom in Via Carrafiello Nord a. Oggi le forze dell'ordine hanno effettuato unpresso il campo, rimuovendo alcuni veicoli, molti dei quali risultati rubati, e mettendo in sicurezza aree invase dai rifiuti. Si tratta ......dell'uomo è stato sanzionato dai carabinieri con una multa di 3.410 euro . Rinchiusi in un box strettissimo e costretti a vivere tra i propri escrementi. Scoperto canile - lager a, ...La vittima, è emerso, si stava dirigendo presso un centro diagnostico ain Campania (Napoli) per degli esami. Le immagini hanno mostrato la targa e il conducente albanese; i carabinieri ...

Giugliano, blitz al campo Rom. Il Sindaco avverte: "Attenti alle ... Il Meridiano News

GIUGLIANO – In mattinata un blitz con le forze dell’ordine per eliminare cumuli di rifiuti pericolosi, pochi minuti fa un inferno di fuoco incredibile. Al campo rom di via Carrafiello è stata infatti ...Il GIP del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo la tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha rimesso in libertà i fratelli ...