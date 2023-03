Giro di Catalogna 2023: tappa di oggi, orari 25 marzo, percorso, favoriti, tv, streaming (Di sabato 25 marzo 2023) Sesta tappa per la Volta a Catalunya 2023. Dopo l’arrivo in salita di ieri, che ha premiato Primoz Roglic, sempre più leader della classifica generale, oggi una frazione che appare più tranquilla e che non dovrebbe cambiare le carte in regola nella graduatoria. Andiamo a scoprire il percorso, i favoriti ed il programma. percorso 174,1 chilometri con partenza da Martorell e arrivo a Molins de Rei. Tanti saliscendi, ma un solo GPM in programma, l’Alt de la Creu d’Aragall (5,6 chilometri al 6,1% di pendenza media) con scollinamento ad una trentina di chilometri dall’arrivo. favoriti Potrebbe essere volata ristretta, difficile che qualcuno riesca ad avvantaggiarsi. Favorito dunque nuovamente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), vincitore due giorni fa. La Ineos Grenadiers fa ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Sestaper la Volta a Catalunya. Dopo l’arrivo in salita di ieri, che ha premiato Primoz Roglic, sempre più leader della classifica generale,una frazione che appare più tranquilla e che non dovrebbe cambiare le carte in regola nella graduatoria. Andiamo a scoprire il, ied il programma.174,1 chilometri con partenza da Martorell e arrivo a Molins de Rei. Tanti saliscendi, ma un solo GPM in programma, l’Alt de la Creu d’Aragall (5,6 chilometri al 6,1% di pendenza media) con scollinamento ad una trentina di chilometri dall’arrivo.Potrebbe essere volata ristretta, difficile che qualcuno riesca ad avvantaggiarsi. Favorito dunque nuovamente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), vincitore due giorni fa. La Ineos Grenadiers fa ...

Doppietta storica dei calabroni della Jumbo Visma: Roglic batte in volata il campione del mondo Evenepoelak nella quinta tappa del Giro di Catalogna ; Van Aert supera con uno sprint sontuoso i compagni di fugga Van der Poel (secondo) e Pogacar nella classica belga SAXO BANK , tradizionale antipasto delle monumentali Fiandre. Primoz Roglic vince la 5/a tappa del Giro di Catalunya, da Tortosa a Lo Port di 176 km. Lo sloveno del Team Jumbo Visma precede sul traguardo di 6 il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) e di 12 il portoghese Joao Almeida (UAE). Primoz Roglic ha vinto la quinta tappa del Giro di Catalogna, 176 km e traguardo in salita a Lo Port. Il 33enne sloveno della Jumbo - Visma ha messo in scena un altro gran duello con Remco Evenepoel: il 23enne belga della Soudal - Quick Step.