Giro delle Fiandre 2023: percorso, start list e dove vederlo (Di sabato 25 marzo 2023) Domenica 2 aprile si svolgerà il Giro delle Fiandre 2023, seconda classica del Monumento dopo la Milano-Sanremo. La scorsa edizione è stata vinta dall’olandese Mathieu Van der Poel, bissando il successo del 2020. Scopriamo il percorso e i partecipanti. Giro delle Fiandre 2023: IL percorso La partenza avrà luogo non più ad Anversa ma a Bruges, sede di ben diciannove edizioni consecutive dal 1998 al 2016. Saranno sei i tratti in pavè, per un totale di 15 km, e 19 muri da affrontare lungo il tracciato dell’Oude Kwaremont. Dopo 110 km abbastanza tranquilli, il gruppo attraverserà il primo settore di pavè, ovvero l’Huisepontweg. Subito dopo, ecco il settore Kort Aste, per poi percorrere per tre volte l’Oude Kwaremont. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) Domenica 2 aprile si svolgerà il, seconda classica del Monumento dopo la Milano-Sanremo. La scorsa edizione è stata vinta dall’olandese Mathieu Van der Poel, bissando il successo del 2020. Scopriamo ile i partecipanti.: ILLa partenza avrà luogo non più ad Anversa ma a Bruges, sede di ben diciannove edizioni consecutive dal 1998 al 2016. Saranno sei i tratti in pavè, per un totale di 15 km, e 19 muri da affrontare lungo il tracciato dell’Oude Kwaremont. Dopo 110 km abbastanza tranquilli, il gruppo attraverserà il primo settore di pavè, ovvero l’Huisepontweg. Subito dopo, ecco il settore Kort Aste, per poi percorrere per tre volte l’Oude Kwaremont. ...

