Giornate Fai 2023 in Toscana, cosa vedere oggi e domani: ecco i luoghi aperti (Di sabato 25 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le aperture delle Giornate di primavera del Fai. Per la 31esima edizione si potranno visitare oltre 750 luoghi in 400 città Leggi su lanazione (Di sabato 25 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le aperture delledi primavera del Fai. Per la 31esima edizione si potranno visitare oltre 750in 400 città

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #GiornateFAI di Primavera, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni - Agenzia_Ansa : Giornate di primavera del Fai, 750 meraviglie da riscoprire. Il 25-26 marzo da Villa Bonaparte, a Palazzo Marino, f… - ComuneMI : ??Il @ComuneMI aderisce alle Giornate FAI di Primavera ?? Oggi e domani, dalle 10 alle 18 Palazzo Marino sarà aperto… - luciascarpelli : RT @CorriereToscano: Possibile visitare meraviglie solitamente inaccessibili. I siti aperti per l'edizione 2023 nuovi rispetto a 2022 http… - direpuntoit : Oggi #25marzo e domani #26marzo tornano le #giornatefai: in tutta Italia porte aperte in ville, castelli, palazzi s… -