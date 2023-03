Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron: uniti sulla Tunisia (Di sabato 25 marzo 2023) La premier e il presidente francese sono dalla stessa parte sulla necessità di un aiuto economico per il Paese africano, che rischia il default finanziario. Lunedì Paolo Gentiloni sarà a Tunisi per tastare il terreno in vista di un accordo tra il Fondo monetario internazionale e il governo tunisino. In ballo, però, c'è anche altro Leggi su vanityfair (Di sabato 25 marzo 2023) La premier e il presidente francese sono dalla stessa partenecessità di un aiuto economico per il Paese africano, che rischia il default finanziario. Lunedì Paolo Gentiloni sarà a Tunisi per tastare il terreno in vista di un accordo tra il Fondo monetario internazionale e il governo tunisino. In ballo, però, c'è anche altro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dit… - fattoquotidiano : Consiglio Ue flop per Giorgia Meloni: Europa preoccupata per Pnrr, Mes e transizione verde. E sui migranti ottiene… - lauraboldrini : Ha ragione @Anpinazionale: la storia bisogna dirla tutta. Giorgia #Meloni non può omettere che alle… - BCarburanti : RT @AlRobecchi: No, Giorgia Meloni, i 335 italiani trucidati dai nazisti alle Fosse Ardeatine non furono 'massacrati solo perché italiani',… - fralazza18 : RT @DavideR46325615: - Giornalista: 'Ministro, è possibile che non abbiamo ancora risposte chiare su Cutro?' - Francesco Lollobrigida: 'Le… -