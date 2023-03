Gina Lollobrigida, e i regali ad Andrea Piazzolla: “Una Ferrari, una Ducati e un bonifico da 270 mila euro per estinguere il mutuo dei miei genitori” (Di sabato 25 marzo 2023) “In totale parliamo di circa 600 mila euro”. Così Andrea Piazzolla, l’assistente personale di Gina Lollobrigida, quantifica in un’intervista a Gente i regali ricevuti dall’attrice deceduta lo scorso 16 gennaio. Nel dettaglio, l’uomo rivela di aver ricevuto “una Ferrari, una Ducati e una Ford. E un bonifico per estinguere il mutuo della casa dei genitori”: “Gina ha voluto farmi dei regali e li ha fatti, è vero. Parliamo di una Ferrari, una moto Ducati e una Ford. La Ferrari e la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225 mila e 90 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “In totale parliamo di circa 600”. Così, l’assistente personale di, quantifica in un’intervista a Gente iricevuti dall’attrice deceduta lo scorso 16 gennaio. Nel dettaglio, l’uomo rivela di aver ricevuto “una, unae una Ford. E unperildella casa dei”: “ha voluto farmi deie li ha fatti, è vero. Parliamo di una, una motoe una Ford. Lae la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225e 90 ...

