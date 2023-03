Giallo a Lecce, cadavere in un pozzo: il fratello della vittima ascoltato dal pm (Di sabato 25 marzo 2023) Quando i parenti son serpenti, spesso finisce come una tragedia di Shakespeare. C’è l’eroe, bandiera della giustizia e onestà, e c’è il cattivo che, in un modo o in un altro, finisce per fare fuori il parente o l’amico di turno. E’ un racconto, ma forse non troppo distante da quello che è successo a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Quando i parenti son serpenti, spesso finisce come una tragedia di Shakespeare. C’è l’eroe, bandieragiustizia e onestà, e c’è il cattivo che, in un modo o in un altro, finisce per fare fuori il parente o l’amico di turno. E’ un racconto, ma forse non troppo distante da quello che è successo a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Salento, il cadavere di un uomo trovato in una cisterna: è giallo - enchocom : @AnStorti @mattia_torre Ti posso dire che quell'anno seguivo bene la B (perché ci giocava il Lecce) e da quando è s… - giovannisalvest : @chiaramilanista se la cavò prese solo un giallo poi però ti dimentichi di Lecce , Sassuolo, Lazio ecc. ecc. dove f… - effecci75 : @Ern4Pel da lecce in poi ci hanno mandato i sicari, l’altri menano e va bene, per i nostri cartellino giallo (anche… - PugliaStream : Morto da un anno, l?autopsia sui resti: nessuna violenza. Giallo sulle cause: inchiesta per omicidio -