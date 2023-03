Già ora mangiamo inconsapevolmente mezzo chilo di insetti l’anno: ecco in quali prodotti (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo le levate di scudi di pastai e pizzaioli indignati per le farine di insetti, il governo ha deciso di intervenire con una stretta che comunque non impediranno l’ingresso nel nostro mercato di questi prodotti “esotici”. Soprattutto considerando che gli insetti sulle nostre tavole ci sono già (anche senza che ce ne rendiamo conto). Secondo uno studio condotto dal Centro per lo Sviluppo Sostenibile (CSS) ogni anno in media il consumo inconsapevole di insetti si aggira sui 500 gr. (mezzo chilo). “Questi animali sono dei contaminanti alimentari comuni e la legge italiana ne tollera una piccola percentuale”, ha spiegato Rosantonietta Scramaglia, docente Università IULM e membro Comitato Scientifico CSS al portale “Scienza in rete”. “Ad esempio, un bicchiere di aranciata può contenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo le levate di scudi di pastai e pizzaioli indignati per le farine di, il governo ha deciso di intervenire con una stretta che comunque non impediranno l’ingresso nel nostro mercato di questi“esotici”. Soprattutto considerando che glisulle nostre tavole ci sono già (anche senza che ce ne rendiamo conto). Secondo uno studio condotto dal Centro per lo Sviluppo Sostenibile (CSS) ogni anno in media il consumo inconsapevole disi aggira sui 500 gr. (). “Questi animali sono dei contaminanti alimentari comuni e la legge italiana ne tollera una piccola percentuale”, ha spiegato Rosantonietta Scramaglia, docente Università IULM e membro Comitato Scientifico CSS al portale “Scienza in rete”. “Ad esempio, un bicchiere di aranciata può contenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : L’influenza aviaria imperversa da decenni, ma ora Bruxelles ha deciso che potrebbe essere pericolosa per l’uomo e h… - LaVeritaWeb : L’influenza colpisce gli uccelli e il rischio umano è basso, ma la Commissione ha già firmato accordi con le aziend… - ItalianAirForce : Il primo giorno di #AirForceExperience, in Piazza del Popolo a Roma, ci sta regalando tante emozioni ma non vediamo… - amicofracito : Io già sto spostando l'ora avanti. Mi porto avanti. - RiccardoN2304 : @itsmeback_ Già perché se perdi il momento giusto di spostare l‘ora ti viene un infarto…logico direi ???????? -

Certificato europeo . Genitorialità e filiazione: distinguere conta ... poich essi sono già garantiti dal diritto comunitario, ma si aumenta proprio l'ingerenza del ... Si vorrebbe così garantire a chi pretende la genitorialità come diritto il meccanismo ora previsto solo ... Ribaltone meteo, dalla primavera al ritorno dell'inverno in 24 ore. Tornano neve e freddo: ecco dove Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avvisa, però, che con il cambio dell'ora, ... facendo calare le temperature da lunedì, ma portando qualche pioggia già da domani pomeriggio. Si ... Indagine sull'Ater, sotto la lente i rapporti con la Confservizi Per ora è stato aperto un fascicolo contro ignoti. I militari delle Fiamme Gialle in questi giorni ... Poteva essere conferito questo incarico dal momento che l'Ater Frosinone era già una associata di ... ... poich essi sonogarantiti dal diritto comunitario, ma si aumenta proprio l'ingerenza del ... Si vorrebbe così garantire a chi pretende la genitorialità come diritto il meccanismoprevisto solo ...Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avvisa, però, che con il cambio dell', ... facendo calare le temperature da lunedì, ma portando qualche pioggiada domani pomeriggio. Si ...Perè stato aperto un fascicolo contro ignoti. I militari delle Fiamme Gialle in questi giorni ... Poteva essere conferito questo incarico dal momento che l'Ater Frosinone erauna associata di ... Torna l'ora legale: orologi avanti di un'ora nella notte tra sabato e domenica RaiNews