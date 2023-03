Gf Vip, ex Vippone rivela: “Rocco Siffredi mi aveva contattato per lavorare con lui” (Di sabato 25 marzo 2023) Nel corso di un’intervista al settimanale Novella 2000, un ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip ha rilasciato alcune succulente dichiarazioni che riguarderebbero il suo passato sentimentale. Giacomo Urtis – l’ex Vippone di cui stiamo parlando – ha raccontato di aver dovuto rivestire spesso il ruolo di amante quando si è trattato di personaggi fin troppo noti, come calciatori e cantanti. Un ruolo che però ha iniziato a stargli un po’ stretto: Quelli papabili (i pretendenti, ndr) sono troppo in vista per chiedermi di sposarli. Il più delle volte mi vedono di nascosto. Calciatori, cantanti… con loro mi tocca rivestire il ruolo di amante, però ne ho abbastanza. Voglio vivere alla luce del sole. Giacomo Urtis ha anche dichiarato di essere stato contattato da Rocco Siffredi. Uno scoop che aveva ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 marzo 2023) Nel corso di un’intervista al settimanale Novella 2000, un ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip ha rilasciato alcune succulente dichiarazioni che riguarderebbero il suo passato sentimentale. Giacomo Urtis – l’exdi cui stiamo parlando – ha raccontato di aver dovuto rivestire spesso il ruolo di amante quando si è trattato di personaggi fin troppo noti, come calciatori e cantanti. Un ruolo che però ha iniziato a stargli un po’ stretto: Quelli papabili (i pretendenti, ndr) sono troppo in vista per chiedermi di sposarli. Il più delle volte mi vedono di nascosto. Calciatori, cantanti… con loro mi tocca rivestire il ruolo di amante, però ne ho abbastanza. Voglio vivere alla luce del sole. Giacomo Urtis ha anche dichiarato di essere statoda. Uno scoop che...

