GF Vip 7, ex vippona dichiara: “Spero che vinca l’educazione” (Di sabato 25 marzo 2023) Patrizia Rossetti, nota per il suo carattere deciso e diretto, ha partecipato come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Non era la sua prima esperienza in un reality show, in quanto aveva già partecipato a La Fattoria e a Pechino Express. Tuttavia, in un’intervista concessa a Casa Pipol, la Rossetti ha dichiarato che non ha intenzione di partecipare ad altri reality show in futuro. La conduttrice ha anche espresso la sua opinione sull’edizione attuale del GF Vip. Grande Fratello Vip 2023, l’opinione di Patrizia Rossetti Patrizia Rossetti ha parlato di questa edizione definendola troppo forte, maleducata e fuori dalle righe, anche se ha affermato di essersi trovata bene. Ha ammesso di essere stata convinta da Alfonso Signorini a partecipare al programma, nonostante il suo timore di dare un’immagine negativa di sé. Tuttavia, la sua partecipazione ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 marzo 2023) Patrizia Rossetti, nota per il suo carattere deciso e diretto, ha partecipato come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Non era la sua prima esperienza in un reality show, in quanto aveva già partecipato a La Fattoria e a Pechino Express. Tuttavia, in un’intervista concessa a Casa Pipol, la Rossetti hato che non ha intenzione di partecipare ad altri reality show in futuro. La conduttrice ha anche espresso la sua opinione sull’edizione attuale del GF Vip. Grande Fratello Vip 2023, l’opinione di Patrizia Rossetti Patrizia Rossetti ha parlato di questa edizione definendola troppo forte, maleducata e fuori dalle righe, anche se ha affermato di essersi trovata bene. Ha ammesso di essere stata convinta da Alfonso Signorini a partecipare al programma, nonostante il suo timore di dare un’immagine negativa di sé. Tuttavia, la sua partecipazione ha ...

