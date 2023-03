(Di sabato 25 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Ildiha, la dipendenza dal gas russo si è ridotta e l'impennata dei prezzi dell'energia è ormai alle nostre spalle”. Lo ha detto Paolo, Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, in un video messaggio trasmesso nella seconda giornata di lavori della Conferenza nazionale delle Camere di commercio. “Possiamo guardare avanti insomma con un cauto ottimismo” ha aggiunto. “La risposta ai due cigni neri che si sono abbattuti sull'Europa in questi ultimi anni, prima la pandemia, e poi la guerra in Ucraina, con la crisi energetica, è stata una risposta più efficace rispetto alle crisi passate semplicemente perchè è stata una risposta all'insegna dell'unità, della solidarietà e del coraggio. E' con questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gentiloni “Il ricatto energetico di Putin ha fallito” - - MasterblogBo : FIRENZE (ITALPRESS) – “Il ricatto energetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo si è ridotta e l’impe… - Italpress : Gentiloni “Il ricatto energetico di Putin ha fallito” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gentiloni “Il ricatto energetico di Putin ha fallito” -… - ItaliaNotizie24 : Gentiloni “Il ricatto energetico di Putin ha fallito” -

"Ilenergetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo è finita", ha osservato il commissario. "L'Italia e l'Europa devono lavorare insieme" per la crescita, secondo. Il ...I flussi migratori sono stati utilizzati a volte come strumento digeopolitico, come ... "Il Fondo monetario internazionale ha bloccato la trattativa e il commissario, che aveva ...... ha osservato il Commissario europeo all'Economia Paolo. La sfida del Governo ... assicura che "la maggioranza è compatta con Giorgia Meloni" e "non si tocca" il 41 bis "sottoo ...

Gentiloni “Il ricatto energetico di Putin ha fallito” Corriere dell'Umbria

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il ricatto energetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo si è ridotta e l’impennata dei prezzi dell’energia è ormai alle nostre spalle”. Lo ha detto Paolo ...Democrazia ed economia in rovina, una rotta migratoria in crescita costante negli ultimi anni. Molto, se non tutto, dipende però dall’uomo forte, che resiste ...