Gelbison indenne a Picerno | un punto e nessuna rete

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl “Curcio” di, i ragazzi di mister Esposito ottengono unche mette fine alla serie di tre sconfitte consecutive. Un pareggio arrivato al termine di una gara ricca di emozioni con l’occasione nel finale di De Cristofaro che ha fatto correre un brivido lungo la schiena dei salernitani. Il primo acuto arriva sui piedi di De Sena, servito su punizione da Fornito, dalla distanza il suo tiro e facile preda di Albertazzi. Al 29? pt Esposito per Santarcangelo, l’attaccante si gira con eleganza e dal suo destro trova un’insidiosa conclusione che lambisce il palo con D’Agostino in ritardo. Ancora Santarcangelo qualche istante dopo su angolo di Ceccarelli, di testa anticpa l’uscita del portiere, e sfiora la traversa. Padroni di casa pericolosi in avanti: scambio Esposito-Ceccarelli, il tocco per Kouda che di testa si ...