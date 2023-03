GdS – Morata e i legami con l’Italia: la moglie Alice conosciuta a Milano (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 01:17:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Negli anni trascorsi alla Juventus lo spagnolo ha stretto legami profondi con Zaza e Dybala Nella mappa del cuore di Morata, Milano occupa già un posto speciale: sta in mezzo tra Torino, dove Alvaro ha vissuto due vite da juventino, e Venezia, dove nel 2017 ha sposato la sua Alice. È a Milano, però, che i due si sono conosciuti: lei viveva, lavorava e studiava all’ombra del Duomo, lui l’aveva incontrata per la prima volta lì grazie ad amicizie in comune nel mondo della moda e se ne era innamorato al primo sguardo. Galeotta una cena davanti a un asado argentino in un ristorante in zona Arena: “Per me è stato un colpo di fulmine, già alla prima cena insieme le dissi che sarebbe diventata mia ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 01:17:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Negli anni trascorsi alla Juventus lo spagnolo ha strettoprofondi con Zaza e Dybala Nella mappa del cuore dioccupa già un posto speciale: sta in mezzo tra Torino, dove Alvaro ha vissuto due vite da juventino, e Venezia, dove nel 2017 ha sposato la sua. È a, però, che i due si sono conosciuti: lei viveva, lavorava e studiava all’ombra del Duomo, lui l’aveva incontrata per la prima volta lì grazie ad amicizie in comune nel mondo della moda e se ne era innamorato al primo sguardo. Galeotta una cena davanti a un asado argentino in un ristorante in zona Arena: “Per me è stato un colpo di fulmine, già alla prima cena insieme le dissi che sarebbe diventata mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaFlorio4 : ?? Secondo La @Gazzetta_it il primo obiettivo in attacco per la prossima stagione sarebbe Morata, contratto in scade… - newsjlive : ?? La Juventus deve decidere sul riscatto di Arek Milik dal Marsiglia a 7 milioni di euro + 2 di bonus. ???? Nel caso… -

Prima GdS - Inter, mirino su Aubameyang Fcinternews.it Prima GdS - Inter, mirino su Aubameyang Chiudiamo con La Gazzetta dello Sport: 'Il Milan tenta il colpo Morata, Inter all'assalto di Aubameyang, in rotta con il Chelsea. In lista anche Firmino e Thuram', secondo la rosea domattina in edicol ... Chiudiamo con La Gazzetta dello Sport: 'Il Milan tenta il colpo Morata, Inter all'assalto di Aubameyang, in rotta con il Chelsea. In lista anche Firmino e Thuram', secondo la rosea domattina in edicol ...