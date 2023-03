GdS – Inter: Dzeko, ok al rinnovo di un anno. E adesso il club è pronto a dire sì (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-22 10:58:16 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: La decisione del bosniaco in scadenza accelera la trattativa per un contratto da 5 milioni. Manca solo il via libera di Zhang Edin Dzeko fa un passo verso l’Inter. Ed è un passo deciso, un assist, un pallone che ora va solo spinto in rete. Il bosniaco ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno per una sola stagione, con un ingaggio da 5 milioni di euro, peraltro uno stipendio inferiore rispetto all’attuale. Ed è una novità sostanziale, perché la richiesta iniziale era di un biennale, durata che l’Inter non pensava di poter sostenere. Situazione — Non è fatta, non ancora almeno. Ma la freddezza delle ultime settimane ha lasciato spazio al grande ottimismo. adesso la palla è ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-22 10:58:16 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: La decisione del bosniaco in scadenza accelera la trattativa per un contratto da 5 milioni. Manca solo il via libera di Zhang Edinfa un passo verso l’. Ed è un passo deciso, un assist, un pallone che ora va solo spinto in rete. Il bosniaco ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno per una sola stagione, con un ingaggio da 5 milioni di euro, peraltro uno stipendio inferiore rispetto all’attuale. Ed è una novità sostanziale, perché la richiesta iniziale era di un biennale, durata che l’non pensava di poter sostenere. Situazione — Non è fatta, non ancora almeno. Ma la freddezza delle ultime settimane ha lasciato spazio al grande ottimismo.la palla è ...

