Gazzetta – Juve, da Fagioli&C ecco 125 milioni per Allegri o per il mercato (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 08:14:54 L'autorevole Gazzetta: Tra il piacentino, l'argentino, Miretti, Iling Junior, Barrenechea e i 5 ragazzi del 2000 protagonisti in prestito in A i bianconeri hanno tra le mani un tesoro tecnico-economico di rilievo Passerà alla storia come la stagione della fine dell'era Andrea Agnelli e della maxi-penalizzazione (-15). Ma il 2022-23 della Juventus verrà ricordato anche per la svolta giovane. Un po' per necessità (infortuni) e un po' per scelta, soprattutto nell'ultimo periodo, Massimiliano Allegri ha dato una "svecchiata" alla Signora grazie all'esplosione dei ragazzi terribili cresciuti nella seconda squadra. Da Nicolò Fagioli, classe 2001 diventato a tutti gli effetti un titolare accanto ai pretoriani Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a Fabio Miretti (2003). Da Samuel Iling Junior (2003) a Matias Soulé (2003)

