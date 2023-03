Gand-Wevelgem 2023: 11 italiani al via. Ganna e Bettiol le punte azzurre (Di sabato 25 marzo 2023) Si svolgerà domani, domenica 26 marzo 2023, l’85ma edizione della Gand-Wevelgem, corsa in linea maschile del circuito WorldTour che precederà la settimana con il Giro delle Fiandre 2023. Al via di questa gara ricca di insidie (muri, pavé e possibile vento) ci saranno tutte le 18 squadre WorldTour, a cui si aggiungeranno i tre miglior team Professional della scorsa annata, ossia Lotto Dstny, TotalEnergies e Israel-Premier Tech, e quattro wild card, ovvero Bingoal WB, Team Flanders-Baloise, Uno-X Pro Cycling Team e Human Powered Health. Alla partenza si presenteranno ben 175 corridori, e 11 di questi saranno italiani. Le punte azzurre saranno il secondo classificato alla Milano-Sanremo 2023, ossia Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Si svolgerà domani, domenica 26 marzo, l’85ma edizione della, corsa in linea maschile del circuito WorldTour che precederà la settimana con il Giro delle Fiandre. Al via di questa gara ricca di insidie (muri, pavé e possibile vento) ci saranno tutte le 18 squadre WorldTour, a cui si aggiungeranno i tre miglior team Professional della scorsa annata, ossia Lotto Dstny, TotalEnergies e Israel-Premier Tech, e quattro wild card, ovvero Bingoal WB, Team Flanders-Baloise, Uno-X Pro Cycling Team e Human Powered Health. Alla partenza si presenteranno ben 175 corridori, e 11 di questi saranno. Lesaranno il secondo classificato alla Milano-Sanremo, ossia Filippo(INEOS Grenadiers), ...

