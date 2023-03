Funerali Francesco Pio, dolore e commozione a Pianura. “Perso il rispetto verso l’altro” (Di sabato 25 marzo 2023) È il giorno del dolore a Pianura. Una fiumana di gente composta, a tratti commossa, si è riunita sul sagrato della chiesa di San Lorenzo per rendere omaggio e salutare per l’ultima volta Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso senza motivo a colpi di pistola a Mergellina mentre era in compagnia dei suoi amici. Funerali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 marzo 2023) È il giorno del. Una fiumana di gente composta, a tratti commossa, si è riunita sul sagrato della chiesa di San Lorenzo per rendere omaggio e salutare per l’ultima voltaPio Maimone, il 18enne ucciso senza motivo a colpi di pistola a Mergellina mentre era in compagnia dei suoi amici.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

