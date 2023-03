Fujifilm lancia Instax Mini 12 | analogica per il mondo digitale

(Di sabato 25 marzo 2023) Una festa, con tanto di cupcake e pasticcini, per il lancio della nuova fotocamera istantanea12 di, che nasce con un design ispirato alle bolle colorate e vuole sottolineare ed esaltare l'idea della fotografia come oggetto fisico. "Oggi il modello si rinnova - ha spiegato ad askanews Marika Gherardi, Imaging Solution Marketing & Communication Manager diItalia - portando dietro ovviamente l'esperienza dei modelli precedenti, ma vuole essere ancora più giocoso. Vuole ispirare le persone a creare anche una condivisione che sia gioiosa e divertente".Tra gli aspetti digitali che affiancano l'esperienzadella fotografia istantanea c'è anche la appUp! che permette di scansionare e archiviare digitalmente le foto e le stampe realizzate. ...

