Fratelli coltelli d'Italia. Dualismi e rivalità dei seguaci meloniani (Di sabato 25 marzo 2023) Lollobrigida-Donzelli, Mantovano-Fazzolari, Crosetto-Urso, Rossi-Sangiuliano e non solo. In pubblico si mostra unità e compattezza ma nella corte della premier a vecchi rancori personali e politici si sommano i duelli sulle partite di oggi: le nomine per il rinnovo dei Cda, la Rai e la gestione del partito Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 marzo 2023) Lollobrigida-Donzelli, Mantovano-Fazzolari, Crosetto-Urso, Rossi-Sangiuliano e non solo. In pubblico si mostra unità e compattezza ma nella corte della premier a vecchi rancori personali e politici si sommano i duelli sulle partite di oggi: le nomine per il rinnovo dei Cda, la Rai e la gestione del partito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Fratelli coltelli d'Italia. Dualismi e rivalità dei seguaci meloniani (di G. Cerami) - RedStar000 : RT @boni15_boni: Veramente da leggere fino in fondo. A. Santillo. Fratelli coltelli. Le tensioni interne alla maggioranza sono altissime… - gjscco : RT @boni15_boni: Veramente da leggere fino in fondo. A. Santillo. Fratelli coltelli. Le tensioni interne alla maggioranza sono altissime… - boni15_boni : Veramente da leggere fino in fondo. A. Santillo. Fratelli coltelli. Le tensioni interne alla maggioranza sono alt… - riservaprotetta : @ccecchet @FratellidItalia Perché con i leghisti sono fratelli coltelli...tutti al karaoke, appena possono si accol… -