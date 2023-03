Francia: violenti scontri e feriti gravi al bacino idrico di Saint-Soline (Di sabato 25 marzo 2023) La Francia attraversa una fine marzo drammatica. Oltre le manifestazioni che a Parigi come in centinaia di città si svolgono quasi quotidianamente contro la riforma delle pensioni e che non di rado degenerano in violenza, il 25 marzo si è scatenata una guerriglia nell’ovest del paese. Black bloc e polizia si sono fronteggiati di fronte al bacino idrico in costruzione a Sainte-Soline, nel dipartimento occidentale della Deux-Sèvres, nella regione della Nuova Aquitania. Migliaia di persone hanno sfilato in una manifestazione ecologista non autorizzata contro il progetto del bacino idrico, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Sconti e guerriglia fra manifestanti e polizia a Sainte-Soline, in ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023) Laattraversa una fine marzo drammatica. Oltre le manifestazioni che a Parigi come in centinaia di città si svolgono quasi quotidianamente contro la riforma delle pensioni e che non di rado degenerano in violenza, il 25 marzo si è scatenata una guerriglia nell’ovest del paese. Black bloc e polizia si sono fronteggiati di fronte alin costruzione ae-, nel dipartimento occidentale della Deux-Sèvres, nella regione della Nuova Aquitania. Migliaia di persone hanno sfilato in una manifestazione ecologista non autorizzata contro il progetto del, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Sconti e guerriglia fra manifestanti e polizia ae-, in ...

