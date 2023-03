Francia | scontri tra black bloc e polizia a protesta per bacino idrico Decine di feriti

(Di sabato 25 marzo 2023) Manifestazione non autorizzata a Sainte - Soline contro la costruzione dell'opera. 'almeno 50 dimostranti e 16 ...

A Sainte - Soline da questa mattina sta andando in scena una vera e propria guerriglia, dopo le proteste contro la riforma delle pensioni che hanno infiammato lanei giorni scorsi. Sabato 25 ...Manifestazione non autorizzata a Sainte - Soline contro la costruzione dell'opera. 'Feriti almeno 50 dimostranti e 16 ..."Almeno una cinquantina di feriti" si lamentano fra i manifestanti al bacino idrico di Sainte Soline dopo i violenticon la polizia, secondo gli organizzatori della manifestazione, che parlano di "tre feriti gravi". Nei ranghi delle forze dell'ordine ci sono 16 feriti, uno in modo grave. Il ministro dell'...

Francia: scontri fra black-bloc e polizia al bacino idrico. '50 manifestanti feriti, 16 agenti' Agenzia ANSA

(ANSA) - PARIGI, 25 MAR - "Almeno una cinquantina di feriti" si lamentano fra i manifestanti al bacino idrico di Sainte Soline dopo i violenti scontri con la polizia, secondo gli organizzatori della ...(Adnkronos) - Tensioni e scontri a Sainte-Soline, comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore della Francia. Qui è in costruzione un ...