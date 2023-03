Francia, scontri fra black-bloc e polizia al bacino idrico in costruzione a Sainte-Soline (Di sabato 25 marzo 2023) Violenti scontri al bacino idrico in costruzione a Sainte-Soline, nel dipartimento occidentale francese della Deux-Sèvres, dove migliaia di persone sfilano in una manifestazione non autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Fra mille e 1.500 casseur e black-block sono presenti fra gli 8-10.000 manifestanti, ed hanno cominciato a lanciare oggetti contro la polizia, schierata con 3.000 agenti. La risposta con gas lacrimogeni non si è fatta attendere. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/25/news/Francia scontri fra black-bloc e polizia al bacino ... Leggi su lastampa (Di sabato 25 marzo 2023) Violentialin, nel dipartimento occidentale francese della Deux-Sèvres, dove migliaia di persone sfilano in una manifestazione non autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Fra mille e 1.500 casseur ek sono presenti fra gli 8-10.000 manifestanti, ed hanno cominciato a lanciare oggetti contro la, schierata con 3.000 agenti. La risposta con gas lacrimogeni non si è fatta attendere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Francia, scontri tra manifestanti e polizia: 123 agenti feriti, 80 fermi. Più di 1 milione in piazza contro la rifo… - Tg3web : Ottocentomila persone sono scese in piazza a Parigi contro la riforma delle pensioni. Violenti scontri tra black bl… - Agenzia_Ansa : Scontri sempre più violenti al bacino idrico di Sainte-Soline, nell'est della Francia, dove cinque manifestanti sar… - Alatrie89687947 : RT @Silvia00072: ???? In Francia, tra l'altro, ci sono scontri tra ambientalisti radicali e polizia. È interessante notare che alcuni ecologi… - serenel14278447 : Francia, scontri violenti tra polizia e manifestanti al bacino idrico di Sainte-Soline -