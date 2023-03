Francia | scontri fra black bloc e polizia al bacino idrico a Sainte - Soline | manifestanti e agenti feriti

(Di sabato 25 marzo 2023) Leggi Anche, 457 fermi e 441durante le proteste per la riforma delle pensioni: rinviata la visita di re Carlo III Il corteo e gli- Un lungo corteo ha iniziato a ...

...da parte dell'agrobusiness" Tensioni ea Sainte - Soline , comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore della. Qui è in ...Manifestazione non autorizzata a Sainte - Soline contro la costruzione dell'opera. 'Feriti almeno 50 dimostranti e 16 ...Leggi Anche, 457 fermi e 441 agenti feriti durante le proteste per la riforma delle pensioni: rinviata la visita di re Carlo III Il corteo e gli- Un lungo corteo ha iniziato a marciare dalla ...

Francia: scontri fra black-bloc e polizia al bacino idrico. '50 manifestanti feriti, 16 agenti' Agenzia ANSA

(ANSA) - PARIGI, 25 MAR - "Almeno una cinquantina di feriti" si lamentano fra i manifestanti al bacino idrico di Sainte Soline dopo i violenti scontri con la polizia, secondo gli organizzatori della ...(Adnkronos) - Tensioni e scontri a Sainte-Soline, comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore della Francia. Qui è in costruzione un ...