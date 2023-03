Francia, scontri al bacino idrico: un manifestante è grave, 24 agenti feriti (Di sabato 25 marzo 2023) Migliaia di persone sfilano in una manifestazione non autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 marzo 2023) Migliaia di persone sfilano in una manifestazione non autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Scontri sempre più violenti al bacino idrico di Sainte-Soline, nell'est della Francia, dove cinque manifestanti sar… - RaiNews : Decimo giorno di scontri in Francia. Oggi la protesta è guidata dagli ecologisti a Sainte-Soline, in migliaia hanno… - petergomezblog : Francia, violenti scontri alla manifestazione contro il bacino idrico di Sainte Soline: a fuoco i mezzi della poliz… - DocDM84 : RT @elisamariastel1: Oltre agli scontri in Francia si stanno muovendo folle oceaniche per dire no alla riforma pensionistica. Ai cugini d'o… - iconografiexxi : Il bicchiere di vino con vista sugli scontri - dalla Francia, durante le manifestazioni contro la riforma delle pen… -