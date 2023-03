Francia, scontri a Sainte-Soline contro la costruzione di un bacino idrico. Il ministro dell’Interno: «Violenza inqualificabile» – I video (Di sabato 25 marzo 2023) Blindati in fiamme, agenti e manifestanti feriti anche in modo grave, accuse reciproche di ostacolare i soccorsi, e il governo che denuncia «violenze inqualificabili». A Sainte-Soline da questa mattina sta andando in scena una vera e propria guerriglia, dopo le proteste contro la riforma delle pensioni che hanno infiammato la Francia nei giorni scorsi. Sabato 25 marzo migliaia di manifestanti si sono radunati nei pressi dell’area dove verrà costruito un grande bacino idrico, un progetto contro la cui realizzazione da tempo si battono gli ambientalisti. Quello di Sainte-Soline è uno dei 16 megabacini che il governo intende realizzare per rispondere alla crisi di siccità delle campagne, ma che secondo gli attivisti avrebbero un impatto ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Blindati in fiamme, agenti e manifestanti feriti anche in modo grave, accuse reciproche di ostacolare i soccorsi, e il governo che denuncia «violenze inqualificabili». Ada questa mattina sta andando in scena una vera e propria guerriglia, dopo le protestela riforma delle pensioni che hanno infiammato lanei giorni scorsi. Sabato 25 marzo migliaia di manifestanti si sono radunati nei pressi dell’area dove verrà costruito un grande, un progettola cui realizzazione da tempo si battono gli ambientalisti. Quello diè uno dei 16 megabacini che il governo intende realizzare per rispondere alla crisi di siccità delle campagne, ma che secondo gli attivisti avrebbero un impatto ...

