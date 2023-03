Francia, non solo pensioni: proteste e scontri per il bacino idrico di Sainte-Soline, blindati in fiamme. Cinque feriti, uno è grave – I video (Di sabato 25 marzo 2023) Non ci sono solo le proteste contro la riforma delle pensioni a infiammare la Francia. Sabato 25 marzo migliaia di manifestanti si sono radunati a Sainte-Soline, nei pressi dell’area del megabacino idrico che da tempo ormai è al centro delle battaglie degli ambientalisti. Gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno sicuramente gettato benzina sul fuoco e stamattina intorno al piccolo comune nella regione sud-orientale della Nuova Aquitania, tra Nantes e Bordeux, sta andando in scena una vera e propria guerriglia tra un migliaio di violenti – attesi dalle forze dell’ordine – e gli oltre 3.000 agenti schierati per difendere il sito. Secondo i media locali, i manifestanti avrebbero provato a forzare il blocco e sarebbero entrati in contatto con la polizia. ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Non ci sonolecontro la riforma dellea infiammare la. Sabato 25 marzo migliaia di manifestanti si sono radunati a, nei pressi dell’area del megache da tempo ormai è al centro delle battaglie degli ambientalisti. Gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno sicuramente gettato benzina sul fuoco e stamattina intorno al piccolo comune nella regione sud-orientale della Nuova Aquitania, tra Nantes e Bordeux, sta andando in scena una vera e propria guerriglia tra un migliaio di violenti – attesi dalle forze dell’ordine – e gli oltre 3.000 agenti schierati per difendere il sito. Secondo i media locali, i manifestanti avrebbero provato a forzare il blocco e sarebbero entrati in contatto con la polizia. ...

