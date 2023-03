Francia | manifestazione non autorizzata contro un bacino idrico Violenti scontri con la polizia | almeno 5 feriti | uno grave

(Di sabato 25 marzo 2023) A quasi una settimana dal fallimento delle mozioni di censurail governo, continuano le tensioni e le proteste nel Paese. Se giovedì scorso quasi 3 milioni di persone sono scese in piazza per opporsi alla riforma delle pensioni, oggi la protesta si è spostata a Sainte-Soline (Deux Sevres) dove migliaia di persone si sono mobilitatela creazione delartificiale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Scontri sempre più violenti al bacino idrico di Sainte-Soline, nell’est della Francia, dove – secondo gli inviati ... migliaia di persone sfilano in una manifestazione non autorizzata contro il ...La guerriglia in Francia si sposta a ovest, nel dipartimento delle Deux-Sèvres, dove attivisti ecologisti e de La France Insoumise - con l'immancabile presenza di "casseurs" e black bloc - danno vita ...