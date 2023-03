Francia in rivolta e nuove alleanze. La grande crisi di Macron (Di sabato 25 marzo 2023) Paralizzato dalle proteste e dall'incapacità di modificare il proprio modo di governare, il presidente francese sconta anche la difficoltà di confermare la propria leadership sul piano internazionale Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Paralizzato dalle proteste e dall'incapacità di modificare il proprio modo di governare, il presidente francese sconta anche la difficoltà di confermare la propria leadership sul piano internazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seneca1900 : @CesareVanzetti @PoliticaPerJedi @borrillo62 Caro Cesare vanzetti la destabilizzazione dell’Europa da parte della R… - Carmen53352658 : RT @FmMosca: #Francia Se pensate che la RIVOLTA in Francia sia legata realmente allo scatto delle pensioni, imposto in maniera autoritaria… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Francia, troppe tensioni, il sovrano inglese rinuncia alla visita - Robycop51 : RT @Giusepp44911925: La protesta della #Francia coinvolge tutto il popolo che ormai estende a macchia d'olio una rivolta capillare che può… - FrancesDiBi : RT @FrancesDiBi: La protesta non è più soltanto contro la riforma delle pensioni, ma contro il deterioramento democratico in #Francia. «La… -