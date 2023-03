Francia, i black bloc scatenano l’inferno a Sainte-Soline: scontri, blindati in fiamme e feriti gravi (video) (Di sabato 25 marzo 2023) Non solo le pensioni. In Francia oggi si sono registrati scontri tra manifestanti di estrema sinistra e polizia in relazione alla costruzione di un bacino idrico a Sainte-Soline, un comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore del Paese. Qui si sono riunite oggi alcune migliaia di persone per dire no a quelli che la stampa francese definisce i “bacini della rabbia”, ovvero un mega-bacino idrico in costruzione nell’ambito di un progetto per raccogliere le acque per irrigare i campi delle colture intensive e contrastare la siccità. Il bilancio finale della manifestazione, dichiarato dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, parla di 24 agenti e 7 manifestanti feriti, due dei quali – un agente e un manifestante – gravi. Due ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) Non solo le pensioni. Inoggi si sono registratitra manifestanti di estrema sinistra e polizia in relazione alla costruzione di un bacino idrico a, un comune di 379 abitanti nel dipartimento di Deux Sevres, nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore del Paese. Qui si sono riunite oggi alcune migliaia di persone per dire no a quelli che la stampa francese definisce i “bacini della rabbia”, ovvero un mega-bacino idrico in costruzione nell’ambito di un progetto per raccogliere le acque per irrigare i campi delle colture intensive e contrastare la siccità. Il bilancio finale della manifestazione, dichiarato dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, parla di 24 agenti e 7 manifestanti, due dei quali – un agente e un manifestante –. Due ...

