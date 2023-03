Francia: 5 feriti e 3 mezzi della gendarmeria bruciati in scontri di Sainte-Soline (Di sabato 25 marzo 2023) Parigi, 25 mar. (Adnkronos) - Sono cinque i feriti, dei quali uno in modo grave, negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia attorno alla contesa riserva idrica in costruzione a Sainte-Soline (Deux-Sèvres), dove migliaia di persone si sono mobilitate nonostante il divieto di assembramento. Secondo Le Monde, molti manifestanti, tra cui un fotografo, sono rimasti feriti. Il quotidiano francese ha denunciato l'uso di idranti e granate stordenti da parte della polizia, che utilizza anche quad per muoversi più agevolmente nel fango. Almeno 3 veicoli della gendarmeria sono stati incendiati. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha sottolineato su Twitter "la violenza contro i nostri gendarmi da parte dell'estrema sinistra a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Parigi, 25 mar. (Adnkronos) - Sono cinque i, dei quali uno in modo grave, negliscoppiati tra manifestanti e polizia attorno alla contesa riserva idrica in costruzione a(Deux-Sèvres), dove migliaia di persone si sono mobilitate nonostante il divieto di assembramento. Secondo Le Monde, molti manifestanti, tra cui un fotografo, sono rimasti. Il quotidiano francese ha denunciato l'uso di idranti e granate stordenti da partepolizia, che utilizza anche quad per muoversi più agevolmente nel fango. Almeno 3 veicolisono stati incendiati. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha sottolineato su Twitter "la violenza contro i nostri gendarmi da parte dell'estrema sinistra a ...

