Francesco Pio Maimone ucciso a Napoli | chiesa piena a Pianura per i funerali | «Pio vive | angelo innocente»

(Di sabato 25 marzo 2023) Sagrato e ingresso gremiti prima ancora dell?inizio deidiPio, nelladi San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata a.L?orario fissato per...

Così tante persone che gli amici di Francesco Pio Maimone si sono seduti sulle scale nei pressi dell'altare della Parrocchia San Lorenzo Martire, a Pianura, dove un fiume di gente è accordo per partecipare all'ultimo saluto al 18enne, Mille persone, tra abitanti del quartiere di Pianura e di altre zone del Napoletano, hanno preso parte alla fiaccolata in memoria di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso da un colpo di pistola, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, sul lungomare di Napoli, nella zona degli chalet di Mergellina.

Lacrime, rabbia e commozione ai funerali di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso nella notte di domenica scorsa tra gli chalet di Mergellina a Napoli. L’ultimo saluto si è celebrato intorno alle 15 ...Sagrato e ingresso gremiti prima ancora dell’inizio dei funerali di Francesco Pio Maimone, nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata a Pianura. L’orario fissato per la messa in ...