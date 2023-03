Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina | parla il padre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Solidarietà alla famiglia di Checco Le parole di Vincenzo De Luca - robertosaviano : Francesco Pio Maimone è stato ucciso a colpi di pistola per una sneaker pestata. Ma è sbagliato parlare di futili m… - infoitinterno : Francesco Pio assassinato a Mergellina, «qui i ragazzi sparano perché devono 'fare punti'» - infoitinterno : Francesco Pio, ucciso a 18 anni a Napoli. Il dolore dell'amico: «Teneva un buco in petto, è morto tra le mie bracci… - ciropellegrino : Francesco Pio Valda col figlio del boss Aprea: su TikTok si celebra il giovane che ha ucciso Maimone -

In centinaia alla fiaccolata perMaimone, morto colpito da una pallottola mentre sostava dinanzi a uno chalet di Mergellina nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Oggi i ...Una marcia per ricordareMaimone ucciso davanti a a uno chalet di Mergellina da un 20enne ora in carcere. A sfilare amici, anziani, parenti: " Lo abbiamo visto crescere, aveva sogni, speranze: resterà per sempre ...... Angelo Sodano, e quello di Papa, del quale - si scrive e si dice in ambienti vaticani e nelle dépendance di Borgo- è stato il vero artefice insieme con il defunto brasiliano cardinale ...

Omicidio a Mergellina, la fiaccolata a Pianura per ricordare Francesco Pio Maimone: «Merita verità e giustizia ilmattino.it

Erano tantissime le persone che ieri sera a Pianura hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Francesco Pio Maimone. Il corteo ha girato per l’intero quartiere coinvolgendo tutti, residenti e ...In 1500 sfilano per le strade di Pianura nel nome di Francesco Pio Maimone al coro di "giustizia, sicurezza e fine pena mai " . (La Repubblica) De Luca: "E' arrivato il momento di regolamentare i ...