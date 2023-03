Francesco Di Ciommo | Ford Authos è società benefit

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 marzo 2023) . Centrato un risultato storico. Al termine di un biennio di politiche nel segno della sostenibilità ambientale, dell’inclusione e della governance,è diventata. Cioè un soggetto in grado di perseguire, insieme alle finalità commerciali, anche iniziative legate al bene comune della realtà del territorio. Si tratta di un risultato storico per l’azienda di cuiDiè presidente e CEO, che giunge dopo altri importanti traguardi di questi anni come l’approvazione del bilancio di sostenibilità e la certificazione ESG. L’obiettivo centrato dal dealer torinese vuol essere anche un messaggio al mondo dell’impresa: la virtuosità è la strada da seguire per garantire un domani migliore alle future generazioni.